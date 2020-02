PUGLIA POPOLARE: “Il disabile, vittima di una triste vicenda al Teatro Fusco, merita le scuse”

Ad affermarlo, in una nota, è Cosimo Calabrese, responsabile provinciale del dipartimento Politiche Sociali di Puglia Popolare.

“Il caso, virale sui social, della “bambina speciale”, amante del jazz, e della sua mamma che la accompagnava ad una serata di svago al teatro comunale ha fatto rumore, persino oltre regione.

Tenere vicini – conclude l’esponente del movimento civico guidato dal Senatore Massimo Cassano – la persona diversamente abile e l’accompagnatore, spesso assistente irrinunciabile, deve essere assolutamente previsto sia dai regolamenti sia, e forse soprattutto, dal buon senso.

Non è possibile, nel 2020, che accadano simili episodi.

Ho sollecitato Gina Lupo e Massimiliano Stellato del nostro movimento, da sempre attenti alle condizioni di fragilità, a portare la questione negli organismi competenti e mi consta che già ieri sono state interessate, a riguardo, le commissioni consiliari servizi e garanzia/controllo per fare piena luce sui fatti accaduti.

Invito – conclude Cosimo Calabrese – i responsabili morali e materiali della vicenda a scusarsi con la bambina e, perchè no, con la sua mamma e predisporre ogni azione discendente affinché simili ceffoni sulla faccia nessun disabile debba più prenderli.”

