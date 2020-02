Medicina in sede Banca d’Italia, Melucci scrive al Rettore dell’Università di Bari

Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, scrive al Magnifico Rettore dell’Università di Bari in merito all’Accreditamento del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Taranto nell’immobile ex sede Banca d’Italia in piazza Ebalia, 10 (Ta).

“Magnifico Rettore,

come noto, in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi il 14 febbraio u.s. presso la Prefettura di Taranto, tutti i rappresentanti delle Istituzioni presenti si sono impegnati a fornire, nell’ambito delle proprie competenze, un contributo fattivo finalizzato all’individuazione di un immobile a Taranto da destinare a sede didattica dell’attivando corso di laurea in Medicina e Chirurgia per il prossimo a.a. 2020/2021.

L’impegno di questo Comune, come rappresentato durante detta Conferenza, è quello di valutare l’acquisizione dell’immobile di Piazza Ebalia (ex sede provinciale della Banca d’Italia) previo finanziamento con fondi statali e previsione normativa di destinazione dell’immobile alla formazione universitaria del Polo Jonico.

Nel confermare detto impegno, al fine di avere certezza dell’accreditamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Taranto, si chiede di conoscere se l’UNIBA ha acquisito, tramite il necessario titolo (contratto di locazione o altro), l’utilizzo dell’immobile in argomento ai fini dell’attivazione del corso di laurea, nelle more della definizione dei percorsi ipotizzati e rappresentati in sede di Conferenza di Servizi.”

