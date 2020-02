Convegno a Taranto: “Riscoprire i propri talenti. Tra autostima e consapevolezza”

“Riscoprire i propri talenti. Tra autostima e consapevolezza”è il tema del convegno organizzato dal Centro “Anthos” per giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 presso la Galleria Meridionale del Castello Aragonese, a Taranto, in collaborazione con l’I.I.S.S. Mediterraneo, la Cisl Taranto Brindisi, il Forum delle Associazioni Familiari di Taranto, il Comando Marina Sud e la Scuola di specializzazione per MCI Coach.

“La nostra Associazione si propone a servizio del territorio in quanto centro di ascolto e di aiuto alla persona e per il suo benessere psicofisico – dichiara la Dott.ssa Antonella Sasso, presidente del Centro “Anthos” – e la tematica a base del nostro imminente convegno è coerente con la missione da noi esercitata a Taranto, nella nostra sede di via Nitti n. 22, da oltre vent’anni.”

Saranno l’Ammiraglio Salvatore Vitiello Comandante Marittimo Sud e la Dott.ssa Bianca Maria Buccoliero Preside I.I.S.S. Mediterraneo ad introdurre l’iniziativa con il loro saluto, mentre la stessa Dott.ssa Antonella Sasso avvierà lavori con il proprio intervento introduttivo.

Seguiranno le relazioni del Dott. Lelio Scala “Scopri la tua vera dimensione … sii te stesso”, del Dott. Antonio Castellucci “Per la persona, per il lavoro, per il benessere”, della Dott.ssa Antonella Sasso “Autostima, autoefficacia e motivazione – Strategie e prospettive”, del Professional Coach Emanuele Loconte “Talento, espressione del sé” e di Mons. Giovanni Chiloiro “I talenti: una ricchezza donata”. Seguiranno il dibattito, i ringraziamenti e la chiusura dei lavori.

