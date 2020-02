Annullo filatelico per il 67esimo Carnevale Massafrese

Quando a Massafra (TA) è Carnevale non può mancare il consueto annullo filatelico organizzato da Comune, Circolo “Rospo” e Poste Italiane. Per questa 67esima edizione si è deciso di anticipare la manifestazione al “giovedì dei pazzi”, per via della data in cui esso ricade: il 20/02/2020, così che il timbro abbia una particolarità maggiore rispetto alle edizioni passate.

Anche quest’anno è stato dato alle stampe un folder contenente 4 cartoline raffiguranti: un personaggio storico del carnevale come Uccio Pignatelli; la foto del carro Da Da Un Pa del 1962; il manifesto di Pino Caputi; infine l’illustrazione di Annalisa Manfredi utilizzata per l’annullo e contenuta esclusivamente nella cartellina.

L’apposizione dell’annullo avverrà, come detto, giovedì 20 febbraio – dalle 16.00 alle 20.30 circa – presso la sede della Società Operaia sita su corso Italia 17, che ospiterà inoltre un piccolo allestimento della giovane autrice del bozzetto, la quale esporrà alcuni suoi lavori per musei, case editrici e concorsi vinti, oltre ad un paio di pannelli grandi dedicati prettamente al carnevale.

Concludendo, sarà altresì recuperato il cartonato della Gioconda, impiegato nella mostra “Sintesi Leonardo”, per potersi scattare una foto nei panni di Monna Lisa: quindi, scherzosamente, chiunque potrà impersonare la più famosa opera d’arte della storia (e condividerne il risultato con gli hashtag #Giocondati e #LeoSocOpMassafra).

