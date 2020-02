USB e FIDAS, raccolta sangue il 27 febbraio

Conferenza stampa martedì 25 febbraio, alle ore 10.30, al 4° piano della Provincia di Taranto (aula giunta) per presentare un’iniziativa organizzata da USB Taranto e Fidas: una raccolta di sangue che si terrà giovedì 27 febbraio. L’autoemoteca sosterà dalle 8.00 alle 12.00 in Piazza della Vittoria.

All’incontro con la stampa, mirato ad illustrare i dettagli dell’iniziativa e a sensibilizzare sul tema, prederanno parte Gianmichele Mattiuzzo, coordinatore Fidas-Dosni Donatori sangue, il dottor Emilio Serlenga, Direttore del Centro Trasfusionale di Taranto, Franco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto e Michele Altamura, coordinatore USB lavoratori Ex Ilva in AS.

