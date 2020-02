La Questura sospende licenza discoteca “Cromie” dopo controlli dei carabinieri

La Questura di Taranto ha emesso un provvedimento di sospensione di gg. 15 della licenza per l’esercizio dell’attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, rilasciata dal Comune di Castellaneta (TA) in favore di un 43enne, titolare della discoteca “Cromie”, sita in c.da Principessa di Castellaneta Marina (TA). Il provvedimento in disamina scaturisce quale conseguenza dei numerosi controlli effettuati dai militari della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, all’interno e nei pressi del citato locale.

In particolare, la Questura ha motivato la sospensione in ragione di due distinte attività di P.G. eseguite, in data 01.12.2019 e in data 05.01.2020, dalla Stazione Carabinieri di Castellaneta, nel corso delle quali sono stati:

§ arrestati due soggetti, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

§ sequestrati complessivamente 33 gr. di cocaina, ketamina ed ecstasy, suddivise in dosi e pronte per essere spacciate;

§ segnalati alla Prefettura di Taranto, quali assuntori di stupefacenti, 13 persone.

A ciò va aggiunto altra comunicazione originata dalla Compagnia Carabinieri di Castellaneta, la quale, tra il 04.082019 e l’8.09.2019, nel corso di mirati servizi ha accertato ulteriori 5 episodi di spaccio riscontrati all’interno di altro locale da ballo, sito in Castellaneta Marina alla C.da Chiuli, anche questo gestito dal 43enne di cui sopra.

Correlati

Commenta l'articolo: