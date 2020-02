La nazionale italiana di tiro al volo da giovedì a Taranto

Si svolgerà giovedì 20 febbraio a partire dalle 11.00 nel campo di Tiro a volo di Contrada Feliciolla sulla strada che conduce da Taranto a Statte, l’incontro con la stampa della nazionale olimpica di Tiro al Volo selezionata dalla federazione italiana per i giochi di Tokyo 2020. Guidati dal CT Andrea Benelli gli atleti azzurri hanno scelto Taranto per iniziare la preparazione in vista delle Olimpiadi che si terranno in agosto nella capitale nipponica.

La delegazione è composta dai campioni italiani, europei e olimpici Chiara Cainero, Diana Baglosi, Gabriele Rossetti e Cassandro Tammaro.

Si tratta di un raduno tecnico di grande importanza – dice il sindaco di Statte, Franco Andrioli – che pone in evidenza anche come l’impianto stattese abbia tutte le caratteristiche per ambire ad essere punto di riferimento per gare internazionali. L’impianto di Statte da anni infatti accoglie la società sportiva Taranto Skeet pluridecorata (sei titoli italiani in otto anni) e detentrice della medaglia d’oro ai campionati italiani con l’atleta tarantino Giovanni Di Bari. La delegazione italiana di Tiro al Volo dopo aver incontrato la stampa incontrerà anche i dirigenti di Taranto Skeet e il presidente Saverio Amoroso.

