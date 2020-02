Dalla Giunta regionale quasi 30 milioni di euro alla ASL di Taranto

“Via libera, ieri, da parte della Giunta regionale, a due distinte delibere su proposta del presidente Emiliano, con le quali sono stati approvati complessivamente 4 interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari a titolarità pubblica nell’ambito della ASL di Taranto. In particolare, con la prima delibera è stato ammesso a finanziamento, il progetto riguardante i lavori di realizzazione del nuovo distretto socio-sanitario di Martina Franca, per un importo complessivo pari a 14milioni e 700mila euro. Con la seconda delibera, poi, sono stati approvati e ammessi a finanziamento tre ulteriori interventi: -il primo riguardante la riconversione dell’Ospedale San Marco di Grottaglie in Presidio post acuzie (PPA) e Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), per un importo complessivo pari a 8milioni e 500mila euro; -il secondo riguardante i lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza, per un importo di 4milioni e 970mila euro; -infine, il terzo progetto riguardante la realizzazione di un presidio territoriale nel Comune di Lizzano, per un importo complessivo pari a 1milione e 300mila euro.

Si tratta, quindi, di quasi 30milioni di euro, a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020, destinati alla ASL di Taranto per il potenziamento dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, a ulteriore conferma della grande e rinnovata attenzione con la quale il Governo regionale, guidato dal Presidente Michele Emiliano, guarda al miglioramento complessivo della sanità nella provincia jonica, in modo da rispondere in maniera più efficace e tempestiva al bisogno di buona salute pubblica da parte dei cittadini. Sono particolarmente soddisfatto per questi provvedimenti, come tutti colleghi di maggioranza che si sono spesi per questi interventi e auspico, ora, una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi necessari, a partire dalla stipula dei disciplinari tra ASL TA (beneficiaria dei finanziamenti) e Regione Puglia, affinché si possano realizzare nel più breve tempo possibile gli interventi approvati che serviranno certamente a migliorare in maniera significativa il sistema sanitario nella provincia di Taranto, potenziando sensibilmente i servizi territoriali e cioè quelli più vicini ai cittadini. ”

Nota di Mino Borraccino, Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia.

