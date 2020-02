Sviluppo sostenibile, il Comune di Taranto: Nuovi percorsi per crescita economica

Il Global Competitiveness Report 2019 (Relazione sulla competitività economica globale), chiarisce come sia diventato indispensabile per tutte le economie sviluppare nuovi e inclusivi percorsi sostenibili per la crescita economica in modo da raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Al contempo il Piano per il Sud 2030 nel capitolo innovazione prevede il credito d’imposta in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, il rafforzamento degli ITS al Sud , il potenziamento del “Fondo dei Fondi”, la Space Economy Sud, startup tecnologiche al Sud.

Il Comune di Taranto quindi, che ha da mesi messo in campo un’azione diretta allo sviluppo sostenibile e ad una diversificazione reale della nostra economia, si trova pienamente in linea con studi e azioni che corroborano e fortificano la nostra convinzione che Taranto può e sta cambiando, attestandosi fra le realtà locali più coraggiose e innovative nella transizione verso un modello sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale.

“Le start-up – fa sapere l’assessore allo sviluppo economico Gianni Cataldino – costituiscono un ecosistema al quale gli enti pubblici devono accostarsi mantenendo un ruolo attivo, ma in piena trasparenza e con la capacità di monitorare i percorso e definire eventuali cambi di strategia. Per questo, partendo dalla vision dell’amministrazione Melucci declinata in Ecosistema Taranto, si è deciso di impegnare somme del bilancio comunale per accompagnare il processo di crescita di startup innovative e di guardare all’intero sistema territoriale per definire un percorso condiviso con i vari attori pubblici e privati che hanno strutturato incubatori d’impresa e accompagnano la nascita e la crescita di nuove startup.

Abbiamo partecipato a molte iniziative tese alla presentazione di startup tarantine, abbiamo ascoltato le difficoltà e le speranze di quanti vogliono continuare a lavorare nella nostra città e contribuire alla sua rinascita. Attiveremo quindi un percorso di confronto e partecipazione che ponga le basi per creare condizioni reali di crescita e per stimolare un percorso virtuoso teso perché no, a fare di Taranto un importante hub per fare startup in Europa”.

