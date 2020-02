Il 35enne Francesco Zotti nuovo segretario della FILT CGIL di Taranto

Si è rinnovata la scorsa settimana la segreteria della FILT CGIL di Taranto. Il sindacato dei trasporti infatti ha proceduto alla nomina dei suoi nuovi referenti territoriali. Francesco Zotti, 35 anni, maturità scientifica e operatore d’esercizio nell’azienda di trasporto pubblico locale CTP, è da questo momento in poi il nuovo segretario generale della FILT CGIL di Taranto. Lo affiancheranno Michele De Ponzio, 49 anni, portuale, laureato in architettura ed esperto in materia di sicurezza sul lavoro e Giambattista Scialpi, 46 anni, perito commerciale, comandante nell’Ecotaras Spa, e componente del dipartimento marittimi della FILT CGIL Puglia.

