Giornata di Raccolta del Farmaco: a Taranto e provincia 4.109 farmaci

Si è svolta sabato 8 Febbraio 2020, nelle circa quaranta Farmacie della provincia di Taranto che hanno aderito, la giornata nazionale di raccolta del Farmaco (GRF) organizzata in stretta collaborazione tra il Banco Farmaceutico e Federfarma Taranto.

Quest’anno la raccolta dei farmaci, è stata estesa per la settimana dal 4 al 10 febbraio 2020. Estendere la Raccolta a una settimana ha rappresentato uno sforzo notevole, ma ne è valsa la pena.

Anche per questa edizione i cittadini di Taranto e provincia, si sono confermati, ancora una volta, generosi e attenti alle necessità dei bisognosi, infatti sono stati donati nelle 39 farmacie aderenti ben 4.109 farmaci da banco (3.306 raccolti nel 2019) destinati a persone bisognose, della nostra provincia, quotidianamente assistite dagli enti caritatevoli convenzionati con il Banco Farmaceutico.

“La povertà, purtroppo, cresce di anno in anno, ma anche la solidarietà degli italiani continua a crescere; infatti numerosi cittadini non solo hanno donato un farmaco, ma hanno espresso riconoscenza e affetto sia alle Farmacie che al Banco Farmaceutico.

Ringraziamo di cuore chi lo ha reso possibile: i cittadini che hanno donato un farmaco, i volontari del Banco e delle realtà assistenziali e i farmacisti titolari che hanno ospitato nella propria farmacia e sostenuto economicamente la Giornata di Raccolta del Farmaco”, conclude Federfarma.

