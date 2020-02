Focus tematico sulle problematiche del lavoro in agricoltura

Domani, 18 febbraio dalle 9.30 al “Mon Reve” sulla Litoranea Salentina a Taranto, una giornata di formazione, organizzata da UILA UIL e ITALUIL di Taranto, per dirigenti, quadri sindacali, operatori di settore sulle peculiarità del “Lavoro in agricoltura”.

L’occasione per approfondire competenze e conoscenze su “Ammortizzatori sociali in agricoltura; informazioni di base sull’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; fattori di rischio per la salute e malattie professionali nel settore agricolo”. Precederanno le conclusioni della giornata, le “esercitazione sui contenuti della relazione” e il “confronto con il relatore”.

Un settore, il “Lavoro agricolo”, che registra nella provincia jonica ben 36mila lavoratori alle dipendenze delle 4500 aziende presenti su tutto il territorio; un immaginario filoverde congiunge idealmente con le sue produzioni Laterza-Ginosa-Castellaneta-Palagiano-Palagianello-Mottola-Massafra-Crispiano-Martina Franca-Talsano Taranto-Grottaglie-Monteparano-Monteiasi-Sava-Manduria-Lizzano.

In programma (descritto, in calce), l’intervento di esponenti nazionali quali Giorgio Carra, segretario nazionale Uila; Elio Munafò, medico del Lavoro Ital Nazionale, presidente Fondo per le vittime dell’amianto dell’Inail; Piero Bombardieri, Ital Nazionale.

Giornata intensa di approfondimenti specifici, essenziali e anche l’occasione per porre al centro “l’Agricoltura” vero concreto ambito produttivo dalle assolute potenzialità per le produzioni d’eccellenza del territorio Jonico, da un lato, e, dall’altro, la concreta opportunità per i giovani di raggiungere ambite soddisfazioni attraverso la fusione di tradizione e innovazione.

Aprirà i lavori, l’intervento di Giancarlo Turi; porgerà il saluto Giovanni Gugliotti, presidente della Provincia di Taranto.

“Mon Reve” – Litoranea Salentina, dalle 9.30 alle 17.30.

