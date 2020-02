Attivati oltre 90mila fascicoli sanitari

La nostra storia sanitaria a portata di un clic e di un mouse. Continua la campagna di informazione della Regione Puglia per far conoscere ai cittadini la bontà e l’utilità di avere ciascuno il proprio fascicolo sanitario elettronico. Nel corso della due giorni svoltisi a Bari lo scorso sabato e domenica e dedicati alla salute del cuore, la Regione, grazie alla collaborazione sempre proficua con Federfarma Bari ed il Comitato Organizzatore della Runninh Heart, ha allestito un punto di informazione per l’attivazione del fascicolo sanitario elettronico che ha riportato notevole successo di pubblico.

Infatti, farmacisti presenti nello stand dedicato hanno illustrato contenuti e potenzialità del fascicolo sanitario elettronico attivandolo per ben 517 cittadini pugliesi. E’ stata così superata nel week-end la soglia dei 90.000 fascicoli attivi (in totale sono a questa mattina 90.501 i pugliesi che hanno dato il consenso al proprio fascicolo).

Nel corso delle due giornate, grazie ad InnovaPuglia, è stato possibile anche attivare le credenziali SPID per accedere ai servizi telematici delle Pubbliche Amministrazione ed in particolare a quelli presente nel portale regionale della salute (www.sanita.puglia.it).

Inoltre nel pacco gara di tutti i partecipanti alla corsa è stato inserito il foglio illustrativo sul FSE e sui servizi ditali della sanità pugliese.

Si è trattato di una sperimentazione di quanto si avvierà nelle prossime settimane nelle circa 1250 farmacie pugliesi dove sarà possibile, nell’ambito della cosiddetta “Farmacia dei Servizi”, rendere il consenso all’attivazione del proprio fascicolo sanitario elettronico.

CHE COSA E’ IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Il FSE è la raccolta di tutti i dati e documenti sanitari ed è al momento alimentato in Puglia con tutte le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, i verbali di pronto soccorso delle strutture pubbliche e i referti di laboratorio analisi. Il FSE rappresenta una grande opportunità per avere la propria storia clinica in formato digitale sempre disponibile ed aggiornata. Ad esempio è possibile consultare e scaricare i risultati delle analisi senza dover tornare presso il laboratorio per ritirare la versione cartacea. Inoltre, fornendo il consenso al FSE, è possibile condividere la propria documentazione sanitaria con i professionisti e con le strutture del Servizio Sanitario Regionale che in questo modo possono prendere in carico gli assistiti in maniera più efficace. Nel corso dei prossimi mesi il FSE sarà arricchito con ulteriori documenti quali il profilo sanitario sintetico e le lettere di dimissione ospedaliera di tutti gli ospedali pubblici.

COME ATTIVARE IL FASCICOLO

Si ricorda che già oggi è possibile esprimere il consenso al FSE direttamente sul portale regionale della salute (sezione servizi online), se si dispone di credenziali SPID o di una Carta di identità Elettronica, o presso gli sportelli della propria Azienda Sanitaria Sanitaria adibiti alla iscrizione al servizio sanitario regionale e alla scelta del medico di medicina generale.

Ulteriori informazioni sul FSE sono disponibili al seguente

link: https://www.sanita.puglia.it/infofse

