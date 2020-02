Partono i lavori alle scuole Alfieri, Pirandello e De Amicis

Partiranno a brevissimo i lavori di Adeguamento sismico della Scuola Alfieri, il cui progetto esecutivo é stato approvato con Delibera di Giunta n. 186, del 31/07/2019 con un importo a base di gara di € 2.162.551,16. La durata presunta dei lavori si aggira attorno ai 1050 gg.

L’appalto, finanziato con € 700.000,00 di fondi ottenuti dal MIUR / art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016 – Decreto 21/12/2017, n. 1007 e ulteriori € 2.000.000,00 con mutuo Cassa DD.PP si propone di risolvere le problematiche strutturali del plesso scolastico emerse a seguito delle risultanze della verifica di vulnerabilità sismica seguite alle indagini e rilievi architettonici e strutturali, alle prove di laboratorio, distruttive e non.

Da qui la necessità di eseguire un intervento di adeguamento sismico dell’immobile al termine del quale l’edificio sarà classificato come edificio di interesse “rilevante” (Classe d’uso III – D.M. 14.01.2008).

L’adeguamento sismico verrà realizzato ricorrendo ad una soluzione tecnologica innovativa, il “cappotto sismico”, applicato all’esterno del fabbricato per dotarlo di una nuova “pelle” sismo-resistente, costituito da una lastra sottile in calcestruzzo armato gettato in opera all’interno di due strati di materiale isolante personalizzabile. Ciò consente di massimizzare il rapporto benefici/costi e di ottenere sia la messa in sicurezza sismica che l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico secondo le normative vigenti.

Inoltre il progetto prevede di realizzare opere di “antisfondellamento”, mettendo in sicurezza i solai dell’intera struttura scolastica dal potenziale pericolo di crolli, nonché la sostituzione di infissi e serramenti esterni ormai vetusti e non a norma. Partiranno in questa settimana anche i lavori previsti sui plessi Pirandello e De Amicis per l’impermeabilizzazione delle coperture, la sicurezza degli studenti e la risoluzione di diverse criticità rilevate nei mesi scorsi.

“L’amministrazione – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Ubaldo Occhinegro – , grazie all’impegno dei tecnici responsabili della Direzione Lavori Pubblici, sta imprimendo una accelerazione alle opere di adeguamento e manutenzione dell’edilizia scolastica, con particolare attenzione alla sicurezza degli studenti e dei docenti, ed attraverso una serrata interlocuzione con tutti i dirigenti scolastici. Come da indicazione del Sindaco Melucci lavoreremo senza sosta per migliorare i plessi esistenti e la qualità della vita all’interno delle scuole”.

