Taranto, PER: Bene l’amministrazione comunale su strade e marciapiedi

“L’associazione politica P.E.R.( Passione- Etica-Responsabilità), esprime piena soddisfazione PER l’avvio, in questi giorni in tutta la città, dal Borgo alle periferie, dei lavori di rifacimento di strade e marciapiedi. Interessate strade centrali come via Dante, via Umbria, via Marche, via Toscana, via Abruzzo, così come importanti strade a Paolo VI e a Lama, San Vito e Talsano.

La vivibilità della città e la riqualificazione delle periferie è stato uno degli obiettivi che abbiamo chiesto nel periodo elettorale al sindaco Rinaldo Melucci ed al nostro eletto in consiglio comunale Dante capriulo. Fa quindi piacere constatare che nello scorso bilancio comunale dell’anno 2019 sono state stanziate, con voto a maggioranza del consiglio comunale, risorse per 2 milioni e mezzo di euro per rifare strade e marciapiedi.

Risorse che dopo i procedimenti amministrativi ora vedono il loro concreto impiego in opere. Alcune di queste opere pubbliche si attendevano da decenni: come il rifacimento di strade e marciapiedi di Talsano, dove alcune strade del popoloso quartiere periferico della città di Taranto, attendevano di essere rifatte da 50 anni( via Garibaldi , via Umberto, etc.) ed altre non avevano proprio l’asfalto (via Gadda, Colonna ,Vasari, Bembo e in ultima via Camporesi), ed erano dei veri e propri “tratturi di campagna”.

Come associazione continuiamo a sostenere l’amministrazione per l’attenzione verso questi bisogni primari, anche attraverso incontri con i cittadini e successive proposte.”

(foto di repertorio)

