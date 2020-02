Conferenza stampa, presso la Biblioteca S. Egidio, in via Pitagora 32 , di presentazione della “2^ Fiaccolata per le Vittime dell’Inquinamento”, evento in programma per il 26 febbraio a Taranto.

JoRadio | Jotv | diretta dal Teatro Orfeo di Taranto|CONFERENZA STAMPA | 2* FIACCOLATA PER LE VITTIME DELL’inquinamento Pubblicato da JoTv su Sabato 15 febbraio 2020

