Per Ego Festival navetta gratuita da Piazzale Democrate per il Castello Aragonese

Arriva la navetta per vivere appieno Ego Festival a Taranto. EnogastroHub, l’associazione che promuove il grande evento tarantino ha stipulato un accordo con Amat, l’azienda del trasporto pubblico dell’area di Taranto, per permettere a tutti di raggiungere gratuitamente il Castello Aragonese in navetta. Esigenza dovuta soprattutto alle tante iscrizioni e richieste di informazioni per poter partecipare alle entusiasmanti attività di Ego festival.

La navetta, riconoscibile grazie all’omonima scritta EGO FESTIVAL posizionata sul bus, effettuerà i seguenti percorsi. Domenica 16 febbraio, dalle 17 alle 21: Piazzale Democrate (nell’area di parcheggio) – Piazza Fontana – Lungomare Vittorio Emanuele II – Piazza Castello

Lunedì 17 e martedì 18 febbraio dalle 10 alle 18 Piazzale Democrate (nell’area di parcheggio) – Piazza Fontana – Lungomare Vittorio Emanuele II – Piazza Castello

La navetta sarà garantita nei tre giorni con partenze ogni 30 minuti.

