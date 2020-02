Assemblea dei lavoratori organizzata da USB Taranto per venerdì 14 febbraio alle 9.00 presso Park Hotel Mar Grande in Viale Virgilio a Taranto, sull’integrazione salariale per i lavoratori ex Ilva in AS. A seguire, intorno alle 10.30/11.00, flash mob sotto la Prefettura per richiamare l’attenzione sulle mancate risposte da parte del Governo.

(foto di repertorio)

