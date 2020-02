Precari scuola, domani la manifestazione davanti alla sede regionale del Provveditorato

Anche i precari della scuola di Taranto si uniscono alla protesta nazionale e domani 14 febbraio dalle 9 alle 13 si ritroveranno in via Lago di Como n.9 per manifestare davanti all’Ufficio regionale del Provveditorato. La manifestazione è stata indetta per protestare contro il decreto scuola e le procedure concorsuali.

Si tratta di una tappa importante di un percorso di mobilitazione già avviato in autunno l’intesa governo- sindacati sul decreto “salva-precari” (DL 126/2019 successivamente coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159) che si è rivelato poco produttivo proprio per i precari. Infatti i risultati sono: un concorso divisivo che mette al bando 24.000 posti con prova computer based e altri 24.000 con procedura ordinaria per i neolaureati, affidando il futuro di molti lavoratori e lavoratrici ad una prova preselettiva meramente nozionistica. Altro che “salva-precari”, semmai il contrario: alle 170.000 cattedre scoperte quest’anno, altre se ne aggiungeranno con i nuovi pensionamenti.

Di queste solo 48.000 verranno coperte con le immissioni in ruolo, senza tenere in considerazione i vincitori dei concorsi del 2016 e del 2018 (per i quali è prevista lo spostamento in altre province o regioni con un blocco quinquennale). Avendo questi concorsi una valenza abilitante e contando il servizio nella valutazione, c’è la possibilità che buona parte di questi posti verranno ricoperti da docenti già in ruolo che passeranno da una scuola di un grado ad un’altra di diverso grado. Inoltre il regolamento prevede l’esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario dei docenti con solo servizio sul sostegno.

Al grido di “24.000 non bastano”, domani i precari chiederanno una stabilizzazione per tutti. A fronte quest’anno di una cifra record, 150.000 supplenze annuali assegnate a docenti precari di seconda e terza fascia, si ritiene che l’unica soluzione sia proprio la stabilizzazione, attraverso la costituzione di un graduatoria permanente provinciale per docenti che abbiano 180X3 giorni di servizi nelle scuole pubbliche negli ultimi 10 anni su materia e sostegno. Solo dopo l’assunzione, si garantirà l’abilitazione attraverso il primo anno di ruolo che dovrà quindi essere formativo con il supporto di un tutor e un colloquio finale. La sola abilitazione post concorso farebbe passare i precari dalla terza alla seconda fascia, cambiando di fatto nulla perché non ci sarebbero le garanzie che portino all’entrata in ruolo a tempo indeterminato.

Questo sciopero però ha una piattaforma più articolata che accanto alla stabilizzazione di tutti i precari della scuola, richiede l’adeguamento salariale per tutti i docenti, la stabilizzazione dei DSGA facenti funzione e del personale ATA, l’internalizzazione degli educatori, l’assunzione immediata dei DM magistrali a rischio licenziamento, la lotta contro l’autonomia differenziata.

