Costituito il Comitato Parco Mar Piccolo

Il battesimo del fuoco il Comitato “Parco Regionale del Mar Piccolo” l’ha avuto mercoledì 12 febbraio, in occasione del secondo incontro della conferenza dei servizi istruttoria, relativa all’argomento e tenutasi a Bari. Presente all’incontro una rappresentanza del Comitato (Pamela Calabrese e Patrizia Simonetti) che, a nome di tutti i soci promotori, ha fatto il suo ingresso presentandosi ed auspicando la realizzazione del parco in tempi brevissimi.

“Il momento – ha detto nel suo intervento Pamela Calabrese – è propizio. I cittadini di Taranto e provincia, ma non solo, chiunque creda nelle potenzialità della bella Puglia, non intendono aspettare oltre; la raccolta di piu’ di 15.000 firme – relative alla petizione lanciata dal Consigliere Liviano a favore della creazione del Parco del Mar Piccolo – è la prova di come ci sia la voglia di essere partecipi e protagonisti del cambiamento”.

È questo il motivo, la benzina pronta a circolare nel motore del Comitato, che ha spinto una ventina di cittadini tarantini ad istituirsi in Comitato, ed altri che chiedono di aggregarsi, spinti appunto, dalla passione e dall’amore per la propria terra.

“Vogliamo renderci protagonisti di un cambiamento necessario, volto a rilanciare la nostra splendida città” è quanto a più voci viene dichiarato. L’obiettivo è di porre l’accento e l’attenzione sulle potenzialità del territorio, ricco di bellezze e siti che, giustamente valorizzati, non potranno che essere destinatari di grande interesse a livello regionale e nazionale. Bellezze che non sono solo relative alla città capoluogo ma che contraddistingue tutto il territorio circostante. Troppo spesso visitiamo luoghi – presenti in altre parti d’ Italia e d’Europa – meno belli e originali di quel che potrà diventare il mar Piccolo con il Galeso e la sua storia, con la sua fauna, con le mostre che si prevedono all’Arsenale militare, con la marina della città vecchia e il castello Aragonese.

