UGL: proclamazione stato di agitazione dei lavoratori ex Auchan di Taranto

“La Segreteria UGL Terziario di Taranto, proclama a partire dalla data odierna lo STATO DI AGITAZIONE con astensione dalle attività straordinarie, per i lavoratori tutti ex Auchan presso l’Ipermercato di Taranto. Tale iniziativa scaturisce a seguito del mancato confronto con le OO.SS. da parte di Margherita Distribuzione (ex Auchan – Conad), disattendendo gli incontri del 6 e 7 febbraio 2020, concordati e programmati in sede Regionale con il comitato SEPAC e per il mancato rispetto dell’accordo nazionale a tutela dei Lavoratori. La presente comunicazione vale come unica a preludio dello sciopero che verrà programmato nei prossimi giorni.”

Correlati

Commenta l'articolo: