Taranto: San Valentino al MArTA

“Al Museo Archeologico Nazionale di Taranto il protagonista del fine settimana sarà l’amore: non soltanto la festa degli innamorati di San Valentino e gli incontri di sabato e domenica legati all’amore nel mondo antico, ma anche l’amore per Taranto e quindi per la sua rinascita nel Laboratorio urbano di partecipazione Unicef ITALIA il MArTA accoglierà ad ingresso gratuito sabato 15 febbraio dalle ore 9,30 alle 12,30, nella sala Incontri”.

SPECIALE SAN VALENTINO Venerdì 14 febbraio ore 17.30: “Innamorarsi al MArTA: Eros e Psyke, l’amore perfetto”. Visita guidata tematica sull’amore in età greca e romana, raccontato attraverso i reperti più affascinanti esposti al Museo, a cura di un Archeologo del team Nova Apulia. Tariffa promozionale 5,00 euro a persona + biglietto d’ingresso. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

DIVERTIMARTA – Laboratori per bambini a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Sabato 15 febbraio alle ore 17.00 “I doni ad Afrodite”. Visita guidata tematica sulla Dea e il mondo delle spose. A seguire laboratorio di argilla. 7/10 anni. Tariffa euro 10 a bambino. Prenotazione obbligatoria.

VISITE GUIDATE TEMATICHE a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Ogni sabato alle ore 17.00 è prevista una visita guidata tematica sul tema “Le nozze nel mondo greco”. Tariffa euro 7 euro a persona + costo del biglietto d’ingresso. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

PERCORSI TEMATICI “Le nozze nel mondo greco” a cura di un archeologo del Concessionario Nova Apulia, con visita guidata nelle sale dedicate del MArTA. Prenotazione obbligatoria. Domenica 16 febbraio alle ore 11.30: “Banchetti divini”. Tariffa 7 euro a persona + costo del biglietto d’ingresso. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

SABATO 15 FEBBRAIO dalle ore 9,30 alle 12,30: IL MARTA APRE LE PORTE AI GIOVANI DEL PROGETTO NEET Equity di Unicef-ITALIA Il Laboratorio urbano di partecipazione Unicef ITALIA fa tappa al Museo Nazionale Archeologico Nazionale di Taranto, presso la sala Incontri. Nel luogo simbolo di Taranto la città è invitata a dar prova di cittadinanza globale a sostegno dei giovani. Punti fermi saranno: persone, solidarietà, visione e bene comune. Interverranno il Direttore del MArTA Eva Degl’Innocenti, gli studenti partecipanti, gli esperti invitati per l’occasione. Tutta la cittadinanza è invitata. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

PER INFO E PRENOTAZIONI Tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Tel. 099-4532112 o mail: man-ta.comunicazione@beniculturali.it

