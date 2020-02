Snam: prosegue l’impegno per Taranto

Proseguono le interlocuzioni avviate da Snam con amministrazioni e realtà del territorio nell’ambito del Tavolo interistituzionale permanente per l’area di Taranto coordinato dal Ministero dello Sviluppo economico. Oggi l’azienda ha organizzato al Castello Aragonese un convegno sull’efficienza energetica, con focus sui condomini, insieme ad ANCE Taranto, ANACI e BCC San Marzano di San Giuseppe, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i principali operatori del settore a livello locale.

Nell’occasione, Snam ha ribadito il proprio impegno nell’area di Taranto per iniziative legate alla transizione energetica, al fine di contribuire alla decarbonizzazione e al rilancio economico del territorio.

L’efficienza energetica, specie nel settore residenziale, ha un’importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali nazionali ed europei. Gli edifici, infatti, sono responsabili di circa il 40% dell’energia consumata e del 36% delle emissioni di CO2 nell’Ue. Secondo ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), a essi è attribuibile oltre il 50% delle emissioni annue di PM10 e monossido di carbonio in Italia.

