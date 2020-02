Nuovi requisiti per le spiagge, dal 2021 parte la classificazione a “stelle marine”

Approvata all’unanimità dalla IV Commissione presieduta da Donato Pentassuglia, la proposta di legge del consigliere Ruggiero Mennea, che contiene le modifiche alla legge 11 del febbraio del 1999 (disciplina delle strutture ricettive e delle attività turistiche) e la tabella esplicativa <G bis> che contiene i requisiti obbligatori per la classificazione degli stabilimenti balneari.

Dall’anno prossimo (perché la classificazione andrà in vigore dal 2021), avremo le “stelle marine”. Così come per le stelle attribuite ad alberghi e ristoranti si parte da una fino ad arrivare a 5 stelle marine, top di serie. Quali saranno i requisiti per avere una spiaggia al top, un luogo dove tutti i confort sono “compresi nel prezzo”?

Innanzi tutto informazioni sulla qualità dell’acqua, in tal caso, siamo nell’ambito della certificazione di un dato che non dipende dal gestore. Personale in divisa con targhetta di riconoscimento. Cabine spogliatoio super accessoriate. Zone sicure per la balneazione con l’esposizione della temperatura dell’acqua, il tutto corredato da assistenti in possesso di brevetti attinenti la balneazione e padronanza delle lingue straniere. Rete wifi, teli da spiaggia su richiesta e spazi attrezzati riservati ai bambini con animazione. Ombrelloni disposti gli uni dagli altri a distanza confortevole, quelle minime rimangono comunque quelle stabilite dall’ordinanza balneare.

Molta attenzione alla raccolta differenziata, allo svuotamento dei cestini e ai posaceneri. Servizi di pulizia e disinfezione almeno una volta al giorno, docce calde con sapone shampoo asciugacapelli, attaccapanni. Piatti freddi e caldi, meglio se dotati di ristorante completo con servizio a tavolo.

I gestori dei lidi avranno un anno per adeguarsi alle nuove regole stabilite dalla classificazione balneare.

