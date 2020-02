Milleproroghe, Vianello: Via libera a mio emendamento a beneficio portuali Taranto

“Con l’approvazione di un altro mio emendamento al Milleproroghe nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera ci sarà la proroga dell’integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro dei portuali di Taranto.” Lo fa sapere il deputato del M5S Giovanni Vianello, primo firmatario dell’emendamento approvato con riformulazione nelle commissioni I e V della Camera.

“Nel merito – spiega Vianello – con l’emendamento riformulato, si prevede che le azioni dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, in cui confluiscono i lavoratori in esubero, vengano estese a 48 mesi, invece di 36”. “Inoltre ho inserito le risorse aggiuntive per il 2020, pari a 11,2 milioni di euro, per prorogare i benefici dell’integrazione salariale straordinaria previste per le giornate di mancato avviamento al lavoro”.

