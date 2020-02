Manduria: Controllo straordinario del territorio, 12 denunce

E’ di 12 denunce a piede libero e 10 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati all’U.T.G. di Taranto il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria nei Comuni di Fragagnano (TA) e San Marzano di San Giuseppe (TA), finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo alla materia delle sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina 12 persone ritenute responsabili di diversi reati: 2 per porto di oggetti atti ad offendere, 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica, 1 per lesioni personali gravi a seguito di sinistro stradale, 1 per guida senza patente reiterata nel biennio, 1 per violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2 per furto aggravato, 1 per violazione delle prescrizioni imposte della misura degli arresti domiciliari, 1 per simulazione di reato e tentato furto aggravato in concorso e 1 per tentato furto aggravato in concorso.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto 10 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 4,55 di marijuana, gr. 3,54 di hashish, gr. 0,28 di eroina e gr. 0,52 di cocaina che, opportunamente repertate, verranno analizzate dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

(foto di repertorio)

