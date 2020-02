Furto di gasolio, denunciato un 33enne

I poliziotti del Commissariato di Manduria (TA), dopo aver raccolto la denuncia di un imprenditore agricolo che aveva subito un furto di gasolio da un deposito, hanno avviato immediate indagini e grazie alla conoscenza del territorio, hanno fatto convergere, in breve tempo, i sospetti su un 33enne pregiudicato del posto, noto per i suoi numerosi precedenti penali ed abitualmente dedito ai furti, residente nelle immediate vicinanze del deposito.

L’immediata perquisizione domiciliare in casa del sospettato ha permesso di ritrovare le taniche con il gasolio rubato, nascoste sul terrazzo dell’abitazione e nel bagagliaio del suo motocarro.

L’attività, che si è conclusa con la denuncia del 33enne, rientra in una serie di ampi servizi di contrasto al fenomeno dei furti di gasolio agricolo, denunciati negli ultimi tempi dagli agricoltori della zona.

