Taranto: Droga, denaro e munizioni nascosti in casa, arrestato un 60enne

I carabinieri della Sezione Operativa di Taranto, nel corso di un servizio finalizzato alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Nunzio Spina, 60enne pregiudicato tarantino, all’interno della cui abitazione erano occultati, in più nascondigli, droga, denaro e cartucce di fucile a pompa. In particolare l’uomo aveva letteralmente disseminato i vani della propria casa di banconote, nascondendole all’interno di cassetti, borse, guardaroba e persino dietro la lavatrice per un totale di oltre 17 mila euro.

Inoltre, i militari hanno rinvenuto, sempre occultati nei luoghi più impensabili, 12 cartucce a pallettoni cal.12 e un involucro contenente 50 grammi di cocaina purissima. Tutto il materiale rinvenuto, compresa l’ingente somma di denaro di cui l’uomo non sapeva giustificare la provenienza, è stato sottoposto a sequestro. Spina è stato quindi arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

