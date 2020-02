Taranto: dall’opposizione scontro sui parcheggi al Borgo

Nota dei consiglieri comunali (di Taranto) di opposizione Tony Cannone, Floriana de Gennaro e Marco Nilo. “In data odierna abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di residenti ed esercenti del Borgo, pare costituitisi in comitato spontaneo, sull’ennesimo problema relativo ai parcheggi, questione che ci ha creato forte imbarazzo. In particolare sono stati installati paletti fissi che inibiscono il parcheggio su tutta l’area adiacente il Teatro Fusco in via Ciro Giovinazzi.

Una tale soluzione ci sembra assolutamente priva di logica e pertanto, chiediamo all’Amministrazione di porre in essere, in tempi brevissimi, un’attenta riflessione:

l’inibizione del parcheggio nelle aree adiacenti il teatro dovrebbe innanzi tutto essere limitata alle giornate in cui vi sono in programma spettacoli.

In secondo luogo si invita l’amministrazione ad avviare una fase di seria riflessione sul problema dei parcheggi nel Borgo. Si potrebbero, ad esempio, avviare interlocuzioni con la Marina Militare per arrivare alla creazione di protocolli d’intesa permanenti, prendendo spunto dalla collaborazione avviata durante il periodo natalizio.

Si invita, inoltre, questa Amministrazione a valutare l’utilizzo in tutto o in parte, come zona parcheggio, della via Aldo Moro, che costeggia Piazza della Vittoria e dove si potrebbero recuperare sino a 90 posti auto ad oggi a servizio esclusivo delle aziende che operano per la riqualificazione di Palazzo degli Uffici.

Tutto quanto sopra, onde ricevere i dovuti chiarimenti, sarà da noi proposto nel prossimo Consiglio Comunale in modalità Question Time sotto forma di interrogazione cui dovrà seguire una risposta da parte della Amministrazione entro 30 giorni.”

