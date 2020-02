Rizzo (USB): Governo indifferente

Franco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto:”Quale Governo del popolo? L’esecutivo si mostra indifferente e leggero sulle questioni che riguardano il capoluogo jonico, smentendo con i fatti i numerosi annunci”

Abbiamo dovuto sollecitare i Ministri per la firma del Decreto sulla cassa integrazione per il 2020 per i lavoratori in AS, firma avvenuta a tempo scaduto, a gennaio 2020. Sull’integrazione continuiamo a parlare, ma ad oggi nulla è stato inserito nelle buste paga dei lavoratori. Ciò nonostante l’Usb abbia giocato d’anticipo, sollecitando per tempo il Governo, in merito al problema che si sarebbe dovuto affrontare in seguito. Al momento restiamo in attesa che l’emendamento inserito nel Milleproroghe venga convertito in legge. Riscontriamo una evidente leggerezza, quasi indifferenza, nei confronti della città di Taranto, contrariamente ai vari annunci.

A dir poco imbarazzante vedere il Premier Conte che insegue Arcelor Mittal, quasi pregandolo di rimanere in Italia, in particolare a Taranto, e andando spudoratamente contro la volontà popolare. Il Governo del popolo, così si è autoproclamato, soprattutto nella sua componente Cinque Stelle, ma di fatto l’esecutivo sta facendo tutt’altro rispetto a quello che la comunità vorrebbe di fronte ad una multinazionale che si è già mostrata per quello che è. Si protrae inoltre, in queste ore, la questione appalto: diverse le ditte che comunicano il mancato impegno onorato da parte di Mittal, comportamento questo che mette in difficoltà moltissimi lavoratori e rispettive famiglie. Il risultato è uno stato di grande confusione e precarietà. Invitiamo dunque il territorio ad una unità di intenti mirata a reagire in maniera costruttiva di fronte a questo gioco al massacro di cui fanno le spese sempre i cittadini e i lavoratori di Taranto.

