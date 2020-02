La scienziata Gabriella Greison il 15 marzo al Teatro Comunale Fusco

Domenica 15 marzo 2020 alle 19, sul palco del teatro comunale Fusco di Taranto, andrà in scena il nuovo spettacolo ‘Einstein Forever’ di Gabriella Greison – fisica, scrittrice, giornalista, drammaturga e attrice teatrale – interpretato da lei stessa con le musiche dal vivo di Marcello Corvino (violino) e Massimo De Stephanis (contrabbasso) e la regia di Angelo Generali.

Si tratta di uno spettacolo adatto a tutti – studenti e adulti – senza limiti di età, che traccia gli ultimi due decenni della vita di Albert EINSTEIN, che la Greison ha ricercato negli archivi dedicati dell’università di Princeton e della Hebrow University di Gerusalemme, trasformandoli in un romanzo che uscirà in febbraio per Bollate Boringhieri, e dal titolo ‘Einstein Forever’. Da qui l’idea di una trascrizione anche per il teatro.

Uno spettacolo in cui l’autrice marca la genesi della crescita spirituale, delle passioni per il cinema, la filosofia e la musica di Einstein. Non ultima la tenacia con cui lo scienziato si è battuto per la libertà di pensiero e per la pace dei popoli.

“Einstein l’incantatore di folle, Einstein il visionario, Einstein il curioso, Einstein il sognatore: cosi ‘Einstein Forever’ diviene una dichiarazione d’amore nei confronti di chi ci ha insegnato a sognare al mondo con l’esigenza dell’autrice di apportare un nuovo e originale contributo sullo scienziato, per rendere omaggio al grande vero maestro di saggezza e profonda umanità, che parla a tutti noi con un linguaggio universale.”

Einstein Forever non è il primo lavoro teatrale di Gabriella Greison sullo scienziato più grande del ‘900. Nel 2018 scrisse un monologo da titolo “Einstein & me”, tratto dal suo stesso romanzo “Einstein e io”, che narrava la prima parte della vita di Einstein, quando era ancora un ragazzo e quando ha conosciuto, tra i banchi del Politecnico, la donna che diventerà la madre dei suoi figli, moglie e fisica anche lei.

Proprio la fisica è al centro di tutti gli altri lavori della Greison come Due donne ai Raggi X tratto dal libro “Sei donne che hanno cambiato il mondo” del 2017 e Monologo Quantistico tratto da “L’incredibile cena dei fisici quantistici” del 2016 ed entrambi lavori dell’autrice milanese.

www.teatrocomunalefusco.it

Info: Teatro Fusco tel. 099. 9949349 – amministrazione@teatrocomunalefusco.it

