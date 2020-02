Il Comune di Taranto riorganizza le proprie sedi istituzionali

Pubblicato l’avviso per indagine esplorativa a mezzo richiesta di manifestazione d’interesse per l’acquisizione di immobili in titolarità pubblica o privata da valutarsi all’interno del programma complessivo di riassetto degli edifici istituzionali dell’amministrazione comunale. Tale avviso da seguito alla Delibera di G.M. n. 241/2019 del 26.09.2019 e costituisce il precipitato pratico dell’intendimento dell’amministrazione comunale di procedere alla riorganizzazione delle proprie sedi istituzionali.

Tale obiettivo si svilupperà, oltre che con l’attuale dotazione del patrimonio comunale disponibile, anche con l’eventuale acquisto di fabbricati coerenti con il programma, siti all’interno del territorio comunale.

Attualmente gli uffici comunali sono dislocati in più quartieri, spesso in sedi improprie, e/o comunque non rispondenti agli standard minimi di funzionalità (vetustà edifici – mancanza parcheggi – scarsa connessione funzionale tra le diverse sedi). L’intendimento dell’amministrazione è quello di procedere ad una complessiva rivisitazione dello stato attuale delle sedi comunali, anche alla luce di una nuova radicale visione, che tenga conto di possibili vantaggi a favore della cittadinanza, in ragione dei criteri valutativi di complementarietà, prossimità, funzionalità ed economicità.

L’avviso fornisce risposta alla necessità di “comprimere” le diverse sedi comunali in ambiti cittadini facilmente raggiungibili con mobilità leggera (pedonale/ciclabile), di eliminare i fitti passivi a carico del civico ente, di valorizzare il patrimonio esistente anche con l’Istituto della Alienazione in accordo con il principio generale del “non consumo di suolo”, a questo fine anche promuovendo azioni nei riguardi del patrimonio privato esistente o di altre pubbliche amministrazioni.

