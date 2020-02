“Fablab Taranto: a new maker’s house”, il workshop

Con un workshop viene presentato alla comunità il primo FabLab del Comune di Taranto, un centro attrezzato per la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante avanzate tecnologie 3D.

L’iniziativa è finanziata mediante una raccolta di fondi online (crowdfunding) promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con il gruppo informale NextTaranto.

Le attività del primo FabLab tarantino hanno preso il via nelle scorse settimane presso l’Urban Center dell’Amministrazione comunale di Taranto in Vico Carducci, nel cuore dell’Isola Madre; la sua gestione è stata affidata, mediante avviso pubblico, all’ETS “Associazione Europa Solidale Onlus”.

Nella struttura opera un variegato gruppo di innovatori, tra cui ingegneri, architetti, programmatori, designer e artigiani; una comunità di makers che può dare un significativo contributo anche alla rigenerazione sociale dell’Isola Madre.

L’obiettivo del FabLab, infatti, è educare le giovani generazioni all’intraprendenza, allo spirito di iniziativa ed al lavoro di gruppo attraverso tipiche attività quali l’autocostruzione di dispositivi, condivisione delle conoscenze tecnologiche, cooperazione con le comunità dei makers, eventi ed incontri con opinion leaders nella cultura della fabbricazione digitale e del making.

L’attività del primo FabLab del Comune di Taranto è da considerarsi propedeutica alla nascita e allo sviluppo a Taranto di una comunità digitale di makers e fabber; per questo il FabLab è inclusivo e aperto alla collaborazione con tutta la comunità tarantina, in particolare con le scuole superiori, l’università, le imprese e gli studi professionali.

Il workshop “Fablab Taranto: a new maker’s house. Realizziamo un sogno!” si terrà, presso il Salone degli Specchi del Municipio di Taranto, a partire dalle ore 9.00 nella mattinata di giovedì 13 febbraio.

I lavori, moderati dal giornalista Marco Amatimaggio, saranno aperti dai saluti del Dott. Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, Dott. Mino Borraccino, Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Arch. Paolo Campagna, Presidente ANCE Taranto, Dott. Giuseppe Russo, Presidente ETS “Europa Solidale Onlus”, Alessandro Spinelli, ideatore progetto “Nextaranto”, e Prof.ssa Barbara Scozzi, Membro Comitato scientifico FabLab per POLIBA.

Il workshop entrerà poi nel vivo con l’intervento di introduzione dell’Arch. Ubaldo Occhinegro, Assessore comunale Lavori Pubblici, Grandi Infrastrutture, Smart City e Trasformazione digitale e Piano per l’Isola Madre.

In seguito l’Ing. Giuseppe Cavallo, responsabile “FabLab”, illustrerà le capacità del FabLab tarantino e i progetti che già si stanno sviluppando intorno a questa struttura.

La prima relazione sarà del Prof. Arch. Nicola Parisi, Direttore del FabLab POLIBA – Centro tecnologico per la fabbricazione digitale, su “Innovazione nei percorsi di formazione e training nel design e nell’architettura”.

In seguito il Prof Arch. Giuseppe Fallacara, Presidente N.F.R.G. – Responsabile corso di perfeziona-mento CESAR, relazionerà su “Attività creative nei Fablab fra Mosca e New York city” e, infine, la Dott.ssa Claudia Sanesi, Segretario generale della Camera di commercio di Taranto, su “Artigiani 4.0: imprenditori del futuro”.

Il primo FabLab del Comune di Taranto

Il Fablab del Comune di Taranto è ubicato presso l’Urban Center del Comune di Taranto, in Vico Carducci n.15 nell’Isola madre di Taranto, ed è gestito dall’ETS Associazione Europa Solidale Onlus (info Cell. 349.6348739 – www.europasolidale.eu – info@europasolidale.eu).

Il FabLab rappresenta un importante punto di incontro tra le aziende del territorio e i giovani studenti interessati al making. In tal senso è già stata avviata la cooperazione tra il mondo delle scuole e quello delle imprese, anche attraverso il programma Alternanza Scuola-Lavoro.

Infine, saranno promosse e valutate collaborazioni con altri istituti, enti di ricerca ed imprese nell’ambito di progetti di ricerca ed innovazione, anche al fine di recuperare fondi per retribuire i ragazzi e qualificarsi come soggetto accreditato nel network regionale o extra regionale della ricerca e innovazione.

Tra questi il programma di Cooperazione Grecia-Italia per lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche, nella progettazione e nell’implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo di politiche di crescita sostenibile, nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli investimenti nell’area di cooperazione.

Più in generale nel FabLab del Comune di Taranto si svolgono attività di:

– formazione;

– produzione oggetti su disegni di giovani creativi da brevettare e mettere sul mercato;

– realizzazione di plastici e modelli per studi di architettura;

– creazione di accessori moda;

– realizzazione di modelli e di sensori ad uso medicale;

– creazione di lampade di design;

– riproduzione di accessori introvabili.

Il primo FabLab del Comune di Taranto si avvale della collaborazione e delle esperienze di diversi partner, nazionali e territoriali, ed è aperto a nuove collaborazioni e partnership:

– Politecnico di Milano Dipartimento di Design industriale: Supporto alla formazione via web; condivisione del network internazionale;

– Politecnico di Bari – Additive Manufacturing, Tecnologie di stampa 3D, rapid prototyping e additive manufacturing;

– CNA Puglia: Sensibilizzazione delle imprese joniche ai temi del progetto;

– Confindustria Taranto: Supporto nascita, sviluppo e crescita di start-up innovative, attività di disseminazione e promozione del FabLAB presso i propri associati;

– SMART LAB: Supporto alle iniziative di social innovation e condivisione del network (CNA BR);

– Formedil: Formazione ed eventi sulla stampa 3D per il settore edile;

– Naps Lab: Progettazione Europea ed attività di fundraising attraverso bandi e avvisi pubblici;

– Obiettivo Formazione: Organizzazione e partecipazione a corsi e workshop su tematiche tecnologiche e digitali;

– Scaff-System: Logistica e design. Contest, workshop e corsi sul tema del design e della progettazione;

– SIN. Studio di consulenza: Corsi startup ed auto-imprenditorialità;

– Cantine San Marzano: Supporto alla cultura digitale in ambito agri-food (design, marchio, ecc.);

– APS “Optima Fabrica” Taranto

– GreenECO: Supporto a soluzioni e corsi riguardanti il settore GREEN;

– Bionika: Tecnologie Biomediche. Corsi e realizzazione di ausili per soggetti fragili;

– Istituto Scolastico Pacinotti. Istituto Tecnico superiore: Partecipazione a corsi, accesso ai laboratori, alternanza scuola lavoro;

– Associazione Athena ONLUS Supporto allo sviluppo delle idee di business;

– Liceo Artistico Calò: Supporto per design, grafica pubblicitaria ed attività artistiche (corsi e laboratori).

Correlati

Commenta l'articolo: