L’Ad Maiora Lowengrube conquista la certezza della disputa dei play off per la A/2

“L’Ad Maiora Lowengrube, la squadra di basket femminile della nostra città, centrando ieri la quinta vittoria consecutiva, ha conquistato la matematica certezza della disputa dei play off per la A/2 mantenendo la terza posizione in classifica. Alla società, al coach Palagiano e a tutte le splendide ragazze che hanno centrato questo ambizioso obiettivo voglio fare i complimenti ed un grande in bocca al lupo da parte del Sindaco Rinaldo Melucci e di tutta l’amministrazione comunale.

Mai come in questo caso, ad maiora semper”.

Nota di Fabiano Marti, Assessore allo sport del Comune di Taranto.

