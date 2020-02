Campania amara per la Pallavolo Martina, Pozzuoli porta a casa i tre punti

Dalla Campania arriva un’ulteriore delusione per i colori biancoazzurri. La sconfitta con un triplo 25-20 della Pallavolo Martina in casa del Pozzuoli parla di una gara nella quale i ragazzi di Cavalera non sono riusciti a invertire la rotta rispetto ad un inizio sfavorevole, subendo da una squadra che ha messo in atto un volley pulito, limitandosi a sbagliare poco. Sin dall’inizio la PM é apparsa in giornata no, minata ancora, c’é da dire, da infortuni importanti che ne condizionano le prestazioni.

Il 6-1 di Coppola a muro su Schena é il primo campanello d’allarme per un Martina che però prova a rientrare con Vinci e Matheus (12-9) scontrandosi continuamente con le buone percentuali in attacco dei locali.

Montò fa la voce grossa allungando sino al 16-9 che decide il set, anche quanto Vinci riduce il gap sul -3 e i padroni di casa si limitano a gestire il cambio palla. Equilibrio nella prima fase del secondo set, con un primo vantaggio di Matheus e un punteggio che resta in ballo sino al 13-12 di Schena.

Il break perso resta un macigno seppure Matheus e Vinci reggano l’urto sul 20-17. I block-out di Giordano e Montò chiudono anche il secondo set e il terzo parziale parte con un Martina sulle gambe e incapace mentalmente di ribaltare l’inerzia dell’incontro. Sull’11-6 locale i biancoazzurri hanno un sussulto che, però, si ferma sul -3 di Vinci. I locali sono più pratici, chiudono con maggiore facilità gli scambi e con Saccone a muro si assicurano i tre punti. Il futuro parla di due gare durissime per il Martina che dovranno essere affrontate con l’atteggiamento mostrato contro Marigliano, una gara in cui la PM ha dimostrato cosa è capace di fare e che deve ritornare alla mente in un rush finale nel quale bisognerà conquistare la salvezza sul campo.

Campionato di volley Serie B gir. G – 14° giornata – Pozzuoli (NA), PalaSport “A. Errico”

BAVA RIONE TERRA POZZUOLI – PALLAVOLO MARTINA 3-0 (25-20, 25-20, 25-20)

BAVA RIONE TERRA POZZUOLI: Saccone 8, Vacchiano (L), Conte 0, Luongo ne, Calabrese ne, Cristofori ne, Giordano 10, Graziosi 0, Puglia ne, Saggiomo 9, Coppola 4, Montò 18, Cesario 5, Palumbo ne. Allenatore: Schiano. Ace 3, Muri 9, B.S. 8.

PALLAVOLO MARTINA: Mancini (L), D’Amico 7, Massafra 0, Siena 1, Schena 5, Vinci 11, Amodio ne, Fortunato ne, Pacucci 0, Epifani 2, Semeraro ne, Matheus 12. Allenatore: Cavalera. Ace 3, Muri 5, B.S. 5.

Arbitri: Iaia e Romita di Bari

