Taranto: Albani, Bitetti e Mele su sequestro Marechiaro

“Il sequestro dell’area nella zona costiera di Marechiaro a San Vito (TA) operato nei giorni scorsi da Polizia di Stato e Capitaneria di Porto, ai quali va il nostro ringraziamento, divenuta negli anni una discarica a cielo aperto, ci consente di imprimere finalmente una accelerata al progetto per la realizzazione del Parco del Mar Grande. L’attenzione rivolta dalla giunta a quel meraviglioso tratto di costa ha fatto sì che venisse alla luce l’emergenza ambientale.

Abbiamo un motivo in più per bonificare quella zona e riconsegnarla all’uso pubblico mediante opere di rigenerazione urbana. Non vogliamo infatti venir meno all’impegno assunto con i cittadini affinché quella porzione di territorio possa diventare un grande parco sottraendola così al degrado e all’inciviltà.

Non vogliamo rinunciare alla realizzazione di percorsi fitness, di un grande parco giochi per bambini, di strutture ombreggianti e blocchi di servizi per il ristoro, alla innovativa Dog Beach, a pedane in legno per la balneazione e moli per l’attracco di piccoli natanti a remi e a pedali.

Con un adeguato sistema di illuminazione e di video sorveglianza il parco sarà utilizzabile nelle ore serali e sarà raggiungibile anche attraverso una pista ciclabile. Continuiamo a lavorare sodo per rendere la nostra città più vivibile, per dare più servizi ai cittadini, per lasciarla ai nostri figli meglio di come l’abbiamo trovata.”

Nota dei consiglieri comunali Emidio Albani, Piero Bitetti e Vittorio Mele.

