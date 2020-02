Pulsano, Menza: Insieme verso il PUMS

“A breve si darà avvio alla parte pratica per la realizzazione del piano urbano di mobilità sostenibile. Già con delibera di G.M. n. 24 del 20/02/2019 fu dato atto d’indirizzo a sottoscrivere protocollo d’intesa tra il Comune di Pulsano ed il Comune di Leporano (Approvato con delibera di G.M. n.73 del 3.5.2019) al fine della redazione del piano congiunto, considerate le caratteristiche che s’integrano tra i due territori al fine di una pianificazione territoriale omogenea.

Ad oggi avendo ottenuto i fondi, anche a seguito di emendamento proposto per noi dal consigliere regionale Perrini, con cui veniva richiesto di stanziare dei fondi per la redazione dei PUMS nei nostri territori, potremo finalmente dare avvio alla fase pratica.

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica con orizzonte medio lungo con una visione di sistema della mobilità urbana, con obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Le azioni devono mirare alla efficacia ed efficienza del sistema di mobilità e la sua integrazione con gli assetti e sviluppi urbanistici e territoriali.

L’Assessore Menza dichiara: “Quando ci poniamo un obiettivo, cerchiamo di portarlo a termine e se i fondi mancano, andiamo a trovarli. Giorno 11 febbraio 2020 saremo in regione per pianificare l’avvio delle attività, per la redazione di un piano, nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, uno strumento necessario ormai in ogni bando di finanziamento in merito alla mobilità, con lo scopo di creare un piano con principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare, oggi e domani, le necessità di mobilità con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni.”

Il sindaco Lupoli dichiara: “il Pums sarà il frutto dell’essenza d’INSIEME, uno strumento polisettoriale che vedrà lavorare il settore mobilità in stretta collaborazione con urbanistica, lavori pubblici, polizia locale, turismo, servizi sociali ed ogni settore dell’amministrazione con l’opportuna partecipazione di tutta la cittadinanza.”

Nota dell’Assessore all’Igiene e Sanità, Fabrizio Menza.

