Condomini efficienti e sostenibili: convegno il 12 febbraio 15 al Castello Aragonese

“Condomini efficienti e sostenibili, un’opportunità per Taranto: una rete a supporto di cittadini e imprese del territorio”. Questo il titolo del convegno che si terrà il prossimo 12 febbraio 2020, a partire dalle ore 15 al Castello Aragonese di Taranto, organizzato da Snam con la sua controllata TEP Energy Solution attiva nel settore dell’efficienza energetica in collaborazione con ANCE Taranto, ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e BCC San Marzano di San Giuseppe. Si discuterà di come realizzare interventi di riqualificazione energetica e consolidamento sismico dei condomini, per risparmiare sui consumi, migliorare il comfort degli edifici e la qualità della vita in città.

L’evento è rivolto alle imprese, ai professionisti e agli amministratori di condominio del territorio che vogliono approfondire il sistema di norme e incentivi che regolano oggi l’efficientamento energetico degli edifici e le opportunità di lavoro connesse alla realizzazione degli interventi per gli operatori impegnati in tali ambiti.

Dopo i saluti istituzionali del Comune di Taranto e degli organizzatori dell’evento, i lavori proseguiranno con due tavole rotonde a cui parteciperanno alcuni dei protagonisti del settore. I temi affrontati saranno: “L’efficienza energetica, una grande opportunità da cogliere in rete” e “Come procedere per trasformare gli incentivi in interventi concreti”. A seguire, illustrazione di alcuni interventi effettivamente realizzati e un rinfresco finale durante il quale sarà possibile incontrare gli specialisti di TEP.

La partecipazione degli operatori interessati è libera e gratuita.

Per informazioni ed adesioni: edili@confindustria.ta.it e eventi@snam.it.

