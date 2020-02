Borsa Lavoro del Turismo Puglia: la domanda e l’offerta di lavoro a confronto

L’Ente Bilaterale per il Turismo – con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo-organizza la prima Borsa Lavoro Turismo Puglia 2020, un’occasione per avvicinare il mondo giovanile professionalmente qualificato alle imprese turistiche pugliesi. L’iniziativa si svolgerà in tre date: a Bari (5/6 marzo), a Lecce (10 marzo) e a Foggia (12 marzo).

Tre giornate dove le aziende del settore incontreranno i giovani che si saranno candidati per i profili lavorativi richiesti, preventivamente selezionati a cura di professionisti messi a disposizione dell’ Ente Bilaterale del Turismo Puglia. In sostanza i candidati – inoccupati, disoccupati o che vogliamo migliorare la propria posizione lavorativa- potranno incontrare i referenti delle imprese turistiche (ricettive, della ristorazione, della balneazione etc.) che ricercano personale da inserire all’interno della propria organizzazione e nel proprio organico.

L’Ente Bilaterale Turismo Puglia ha creato un portale (www.bltpuglia.it/imprese/) dove le aziende – iscritte all’EBT- che aderiranno all’iniziativa potranno pubblicare le offerte di lavoro e, durante la Borsa Lavoro Turismo (in una delle tre date indicate), avranno una postazione gratuita per svolgere i colloqui con i candidati preselezionati. Sarà inoltre messo a disposizione uno spazio per presentare l’azienda ai possibili candidati e fornire informazioni sulle caratteristiche, competenze e conoscenze richieste.

Le aziende interessate a partecipare dovranno iscriversi, allegando il modulo di richiesta del personale. Saranno successivamente contattate dal personale incaricato dell’EBT. Anche i candidati che vorranno partecipare dovranno iscriversi online, inserire il proprio curriculum e prenotarsi per un colloquio preselettivo.

Successivamente il candidato potrà partecipare ad una delle tre Borse Lavoro nelle date in programma. Per accedere alle giornate è necessario accreditarsi attraverso il sito www.bltpuglia.

(foto di repertorio)

