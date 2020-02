Asl Bari: Più assistenza sanitaria ai detenuti

La Direzione Generale della ASL di Bari – preso atto della situazione di criticità della Casa Circondariale e condividendo a pieno la preoccupazione espressa oggi dal Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria Tosto, sui dati di sovraffollamento e sulla gestione del centro clinico penitenziario – intende assicurare una adeguata assistenza sanitaria ai detenuti, tanto che ha preventivamente supportato e rafforzato la decisione regionale di trasferire il reparto penitenziario dalla Azienda Ospedaliera Policlinico alla ASL.

In merito alla realizzazione del nuovo reparto di Medicina protetta dell’Ospedale San Paolo, da luglio ad oggi l’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ha adottato una serie di misure e azioni per dare un’accelerata all’iter attuativo.

E’ stato già inviato il progetto preliminare al Provveditore per l’Amministrazione Penitenziaria per la condivisione e approvazione. Sono stati individuati i locali destinati ad ospitare il nuovo reparto del San Paolo, provvisoriamente occupati da altre unità operative e sono in corso le operazioni di ricollocazione, prima di procedere con i lavori di adeguamento e con l’acquisto successivo di infissi e arredi, adeguati agli standard di sicurezza. Inoltre è stata data priorità al completamento di un nuovo reparto di Psichiatria all’interno dell’Ospedale per migliorare l’offerta assistenziale.

Tra gli interventi predisposti dalla Direzione Generale della Azienda sanitaria della provincia di Bari all’interno della Casa Circondariale c’è inoltre il potenziamento dell’apparecchiatura diagnostica attualmente presente, grazie alla installazione imminente di un telecomandato digitale, un sistema che consente la trasmissione in remoto degli esami, utile per evitare o diminuire i frequenti spostamenti di detenuti.

La ASL ha avviato le procedure per l’impianto dell’apparecchiatura (opere murarie e installazione), programmando un sopralluogo per il 12 febbraio 2020. La ditta prevede di concludere i lavori in circa 60 giorni.

Il via libera alla installazione è stato possibile solo qualche giorno fa, il 3 febbraio, dopo che la Cancelleria del Tar ha emesso e pubblicato la sentenza di ricorso presentata dalla seconda ditta in graduatoria, insorta contro la vincitrice per la fornitura dell’apparecchiatura.

La dotazione diagnostica del Carcere sarà infine arricchita da un nuovo OPT (Ortopantomografo) installato anche questo a breve.

