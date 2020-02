A Palazzo Ducale arriva il road show dedicato al tessile

Si terrà giovedì 13 febbraio a Martina Franca (TA), dalle 11:30 alle 13:30 nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale, la 3ª tappa del Roadshow itinerante Puglia Competenze, il workshop informativo- formativo del progetto, inerente la presentazione degli interventi regionali per sostenere il settore moda e rivolto ad indagare il fabbisogno di competenze necessarie agli operatori del settore, per essere competitivi nell’attuale mercato.

Il Roadshow Puglia Competenze è un intervento di animazione territoriale organizzato in tappe, un workshop formativo – informativo volto a rafforzare le competenze delle imprese pugliesi, indagare il fabbisogno, sia formativo che di figure professionali, espresso dal territorio, nei settori più rappresentativi del made in Puglia e dare vita a un brainstorming sulle competenze necessarie, in ciascun settore, per essere in linea con il mercato mondiale.

Al Roadshow interverranno Bruno Maggi, Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Martina Franca, Donato Pentassuglia, Consigliere della Regione Puglia, Anna Lobosco, dirigente della Sezione Formazione Regione Puglia e Daniela Cupertino, Executive Manager di ARTI Puglia, le aziende e gli stakeholder del settore moda.

Sono invitati, naturalmente, tutti coloro i quali hanno a che fare con il settore fashion e tessile.

“Quella di giovedì 13 febbraio è una giornata importante per il tessile e il fashion, proprio perché fa tappa a Martina Franca, una delle capitali del tessile.

Sarà un approfondimento fondamentale per gli Stati Generali dell’Economia, primo appuntamento con gli stakeholder dell’industria del tessile, dopo la presentazione avvenuta lo scorso 25 gennaio alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università del Salento. Vogliamo creare un modello di progettazione del futuro che sia condiviso e partecipato e queste iniziative vanno nella direzione giusta.

Ringrazio la Regione e Puglia Competenze per aver pensato, giustamente, a Martina Franca come sede ideale per analizzare l’attuale mercato del tessile e del fashion.”- sottolinea Bruno Maggi, assessore allo Sviluppo Economico .

“Invito, perciò, tutti gli imprenditori tessili della città a prendere parte al roadshow che si terrà a Palazzo Ducale, perché sono loro i protagonisti dello sviluppo economico non solo di Martina Franca, ma anche dell’intera comunità della Valle d’Itria.

Ciò che accadrà giovedì 13 febbraio risulterà molto utile, in primis, per i nostri partner dell’Università del Salento, per il percorso, oramai avviato degli Stati Generali dell’Economia, ma ritengo che sarà di arricchimento professionale anche per l’Amministrazione comunale e tutti coloro hanno a cuore la nostra economia.”

