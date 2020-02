Sindacati su incontro strada Regionale 8

Comunicato unitario, a firma dei segretari generali territoriali, di Cgil, Cisl e UIL Taranto relativo al recente incontro sulla strada Regionale 8. “In data 5 febbraio, le Segreterie Confederali CGIL CISL UIL, congiuntamente alle Federazione di Categoria interessate, dando seguito agli impegni assunti in occasione del precedente incontro del giorno 31 gennaio u.s., hanno effettuato un ulteriore approfondimento sulla progettazione della Regionale 8 (percorso stradale Talsano – Avetrana) con la Provincia di Taranto, rappresentata dal Presidente Giovanni Gugliotti, dal Direttore Generale, Antonio Toritto e dall’Architetto Raffaele Marinotti.

Nel corso dell’incontro è stato puntualizzato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori che, allo stato, ha già visto la trasmissione della progettazione alla Regione Puglia – Assessorato Regionale ai Trasporti, ai fini del rilascio della VIA (valutazione di impatto ambientale). Tale atto autorizzatorio, è stato precisato, deve essere rilasciato entro 200 giorni dal deposito della documentazione (28.01.2020). Seguendo la scansione degli adempimenti procedurali illustrati (procedura di gara, aggiudicazione delle opere), i lavori potranno essere finalmente appaltati, verosimilmente, a partire dal gennaio del 2022.

Nel merito, l’intera opera dispone di una dotazione finanziaria complessiva di poco superiore ai 200 milioni di euro e prevede l’ampliamento, rendendola più sicura, della sede stradale esistente in modo da conformarla agli aumentati volumi di traffico, soprattutto nel corso dei periodi estivi.

L’analisi dei dettagli tecnico operativi della progettazione ha evidenziato la strategicità dell’opera che costituirà un’infrastruttura suscettibile di incidere significativamente sullo sviluppo turistico dell’intera area orientale della provincia ionica ed in particolare dei comuni interessati dal percorso.

Le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto dell’impegno profuso dalla Provincia di Taranto, che ha impresso un’accelerazione per la realizzazione dell’opera, completando nel corso del 2019 tutti gli aspetti procedurali (completamento e integrazione della progettazione, deposito istanza di VIA agli uffici competenti della regione Puglia), in modo da perfezionare l’iter procedurale ed autorizzativo di competenza.

CGIL CISL UIL territoriali, facendo rete e sistema con le istituzioni, a breve, chiederanno un nuovo incontro all’Assessore Regionale ai Trasporti per seguire quanto di competenza alla Regione Puglia, considerato che il progetto originario della Taranto-Avetrana è stato approvato dalla Provincia di Taranto con delibera n.189 del 26 luglio 1988.

Il confronto con la Provincia di Taranto proseguirà, come condiviso nel corso dell’incontro del 31 gennaio scorso, nei prossimi giorni ed affronterà le tematiche del lavoro e la sua connessione con gli interventi infrastrutturali attuali e prospettici di competenza del medesimo Ente.”

