Martina Franca: conclusi i lavori allo stadio Tursi

Sono stati completati e consegnati i lavori riguardanti la tribuna coperta e la parte centrale del settore distinti dello stadio Giuseppe Domenico Tursi. Per questo, dopo la riunione di oggi della commissione Pubblico Spettacolo, le parti interessate dai lavori di manutenzione sono tornate fruibili per gli sportivi e potranno essere utilizzate già dalla prossima partita casalinga dell’Asd Martina calcio 1947, domenica 9 febbraio.

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato le prove di carico per la struttura metallica superiore della tribuna coperta, dei gradoni e dei parapetti. E’ stata rafforzata,inoltre, la soletta del pavimento e sono state effettuate le verifiche sui tiranti e opere di manutenzione varie (tinteggiatura, ripristini…).

Tutte le parti ristrutturate risultano ora collaudate per un periodo di dieci anni, come prevedono le norme riguardanti gli impianti sportivi.

“Ringrazio tutti coloro i quali si sono adoperati per completare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza: in particolare il settore Lavori Pubblici e sport con i rispettivi Assessori, la ditta Saneco e il coordinatore dei lavori, l’ing. Martino Acquaro.” – sottolinea il Sindaco Franco Ancona.

“Rivolgo un appello a tutti gli sportivi a recarsi allo stadio già domenica prossima, per supportare il Martina calcio in questo delicato momento, certo che la nuova disponibilità della Tribuna coperta e di una parte dei distinti possa contribuire ad aiutare l’Asd Martina calcio 1947 a raggiungere i suoi obiettivi.”

