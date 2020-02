Gal Magna Grecia al Fruit Logistica di Berlino, debutto Grottaglie Green Grape Award

A Berlino in Germania, oggi 06 febbraio 2020 presso la Fiera internazionale Fruit Logistica di Berlino nello spazio Istituzionale – padiglione Regione Puglia sarà istituito il Grottaglie Green Grape Award promosso dal Gal Magna Grecia, Camera di Commercio Taranto e Comune di Grottaglie.

Quest’anno il palcoscenico mondiale delle innovazioni nel settore ortofrutticolo ospiterà la 1a Edizione del GROTTAGLIE GREEN GRAPE AWARD – Anno 2020, tra oltre 3.200 espositori e con 78.000 visitatori professionali provenienti da 135 Paesi, il GAL MAGNA GRECIA si propone “ambasciatore” della qualità dell’UVA DA TAVOLA DI GROTTAGLIE, nonché delle più importanti realtà agricole autoctone facendo interagire i territori locali con l’Europa per promuovere una valorizzazione delle nostre eccellenze ortofrutticole oltre i confini nazionali.

Il premio GROTTAGLIE GREEN GRAPE AWARD, nasce dall’idea del Presidente del Gal Magna Grecia, Dott. Lazzaro con il preciso scopo di rappresentare un’importante encomio oltre i confini nazionali a quei giovani e/o quelle aziende operanti nel territorio del GAL, ovvero nei Comuni afferenti la Provincia di Taranto, che si sono particolarmente distinti nella produzione dell’UVA DA TAVOLA come esempi virtuosi di impresa e di sviluppo territoriale tout curt.

In un momento così complesso per l’economia di tutta la Provincia di Taranto, ultimamente nota alle cronache nazionali per le problematiche occupazionali e di risanamento ambientale connesse al caso ILVA , riferisce il Presidente del Gal Magna Grecia, Dott. Luca Lazzaro << si rende necessario quello scatto di orgoglio che possa stimolare le generazioni future a porre in essere soluzioni alternative e lungimiranti, il GAL MAGNA GRECIA promotore di progetti di economia sostenibile intende premiare con il GROTTAGLIE GREEN GRAPE AWARD gli esempi di impresa ecocompatibile più virtuosi per uno sviluppo territoriale responsabile orientato ad un economia green >>.

Per questa Prima Edizione – Anno 2020 del GROTTAGLIE GREEN GRAPE AWARD, il GAL MAGNA GRECIA SCARL, con il Presidente Dott. Luca Lazzaro, il Vicepresidente della Camera di Commercio di Taranto, Dott. Vincenzo Cesario, il Sindaco di Grottaglie Avv. Ciro D’Alò e il Direttore Dott. Ciro Maranò conferiranno un’onorificenza simbolica di eccellenza, con consegna di una riproduzione stilizzata in ceramica del “grappolo d’uva da tavola di Grottaglie” creato dall’estro del Maestro Ceramista di Grottaglie, Oronzo Patronelli, all’ambasciatore italiano a Berlino Luigi Mattiolo per il contributo dato allo sviluppo del commercio di uva da tavola con la Germania, il direttore dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Roberto Luongo, il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, rappresentante di una delle più importanti organizzazioni nazionali di categoria.

