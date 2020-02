Fragagnano: un arresto per spaccio di stupefacenti

I carabinieri della Stazione di Fragagnano (TA) hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 30enne, del posto, con precedenti di polizia. I militari, durante un mirato servizio in abiti civili e con autovettura civetta, hanno controllato l’autovettura sulla quale viaggiava in qualità di passeggero il 30enne.

L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una bustina in cellophane contenente 13 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa gr. 10. Nella successiva perquisizione presso l’abitazione del prevenuto, sono stati rinvenuti gr. 1 di hashish.

Al termine delle formalità di rito, il 30enne, su disposizione del Sost. Proc. di turno della Procura di Taranto, è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre lo stupefacente sequestrato sarà analizzato presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: