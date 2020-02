Cotugno ricostituisce gruppo Taranto bene comune

“Il consigliere comunale Mimmo Cotugno ricostituisce in seno alla massima assise consiliare il gruppo Taranto bene comune. Il consigliere ha comunicato la propria decisione -che sarà formalizzata nella prossima riunione dell’assise consiliare -confermando la piena e convinta adesione al programma politico -amministrativo del sindaco Rinaldo Melucci e il prosieguo del rapporto di fiducia e intensa collaborazione con il gruppo di Italia in comune. L’obiettivo dichiarato è di rafforzare l’azione della maggioranza di governo a supporto del sindaco Melucci e della giunta al fine di continuare ad offrire il proprio contributo per portare a termine l’importante ed imponente programma amministrativo che ha già traguardato importanti risultati”.

Nota del consigliere comunale di Taranto, Mimmo Cotugno.

