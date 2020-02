Approvata la legge a sostegno delle librerie indipendenti Ali Taranto

“E’ un passo importante che tutela le piccole librerie indipendenti e salvaguarda un patrimonio di cultura e di valori. Le librerie offrono un servizio personalizzato, svolgono una funzione socio-culturale, sono sostenute da un patrimonio di conoscenza e professionalità e vorrei aggiungere dall’amore per il libro e la cultura di quanti di noi si spendono in questa attività. E’ un risultato al quale siamo giunti grazie al nostro convinto impegno sindacale”. Così commenta soddisfatto il presidente prov. di Ali ConfcommercioTaranto, Luigi Traetta, a poche ore dalla approvazione in Senato della legge sul libro e la promozione della lettura che prevede un Piano di Azione per la promozione della lettura con un fondo di 4 milioni e 350 mila euro annui a decorrere del 2020.

Ecco i punti salienti della Legge sul Libro.

Tax credit librerie: viene incrementato di 3 mil. 250 mila euro il credito di imposta di cui possono fruire i librai e le attività che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi ed usati in negozi specializzati

Sconti: limite agli sconti nelle librerie, store, grande distribuzione al 5% (attualmente si poteva arrivare al 15%); per i libri scolastici lo sconto rimane fissato al 15%. I punti vendita una volta all’ anno possono organizzare promozioni sino al 15%.

Carta della lettura: una carta elettronica del valore di 100 euro per i nuclei familiari svantaggiati.

Iniziative e progetti di promozione della lettura, tra i quali l’assegnazione annuale del titolo di Capitale Italiana della lettura .

Esultano intanto i presidenti nazionali – Ambrosini, Zapparoli e Montaguti- di ALI, ADEI e FEDERCARTOLAI, le associazioni degli editori indipendenti e librai, che in queste ore hanno dichiarato congiuntamente : «Abbiamo scritto una bella pagina per il Paese. Per la prima volta viene varato un Piano triennale di promozione della lettura».

Giovedì 13febbario prossimo è fissato il direttivo provinciale di ALI, tra i punti all’ordine del giorno le iniziative culturali di promozione alla lettura.

