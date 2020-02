Tentato omicidio, un arresto a Taranto

Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Taranto con la grave accusa di tentato omicidio ai danni della moglie. Ieri pomeriggio, per poco, non si è sfiorata la tragedia in città. Le Volanti sono intervenute in un’abitazione per segnalazione di una donna vittima di aggressione. Non è sfuggito ai poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, quell’uomo che si stava allontanando velocemente dallo stabile e che, quindi, è stato subito bloccato.

Contemporaneamente, un’altra pattuglia ha raggiunto la donna nel suo appartamento. Drammatica la scena che si è presentata agli occhi dei poliziotti: la donna con diverse ferite da arma da taglio al collo e, insieme a lei, i due figli minori. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove le ferite sono state medicate e suturate. Le tempestive attività di indagine hanno consentito di accertare che la donna era stata accoltellata al culmine di una violenta lite con il marito, che era proprio l’uomo bloccato dai poliziotti mentre tentava di fuggire dal palazzo. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere, a disposizione dell’A.G. Rinvenuto e sequestrato, all’interno dell’appartamento, il coltello utilizzato per l’aggressione.

SPARATORIA IN CITTÀ VECCHIA

Nella città vecchia di Taranto, un pescatore 31enne è stato ferito ad un piede da uno dei tre colpi di pistola esplosi da due ignoti a bordo di uno scooter, mentre scendeva dalla propria barca. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in Ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagini della Polizia in corso per risalire ad autori e movente. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.

DISCARICHE ABUSIVE

Scoperte discariche abusive : Quattro persone denunciate per gestione di rifiuti non autorizzata e per inquinamento ambientale. Da alcuni mesi gli agenti del Commissariato Borgo ed i militari della Guardia Costiera di Taranto avevano avviato mirate indagini sull’attività illegale di smaltimento dei rifiuti e sulla conseguente ed indiscriminata proliferazione di discariche abusive soprattutto nelle zone periferiche della provincia jonica. Un’azienda autorizzata per la raccolta, il trasporto ed lo smaltimento di rifiuti speciali violava puntialmente le normali procedure previste dalla vigente normativa e con continuità sversava materiale di risulta, proveniente soprattutto da scarti di demolizioni edilizie, nelle zone periferiche di San Giorgio , Faggiano e Statte. Il titolare dell’azienda, come dimostra il video per giustificare la sua attività, con un altro mezzo, saltuariamente trasportava altri rifiuti speciali presso le cave autorizzate alla loro raccolta, ottenendo regolari ricevute per lo smaltimento di rifiuti.Accertate almeno cinque zone rurali, tutte di proprietà privata , interessate dall’illecita attività dei denunciati. Per il titolare della società di smaltimento rifiuti e tre suoi familiari è scatta la denuncia per gestione di rifiuti non autorizzata e per inquinamento ambientale.#EsserciSempre Pubblicato da Questura di Taranto su Martedì 4 febbraio 2020

Da alcuni mesi gli agenti del Commissariato Borgo ed i militari della Guardia Costiera di Taranto avevano avviato mirate indagini sull’attività illegale di smaltimento dei rifiuti e sulla conseguente ed indiscriminata proliferazione di discariche abusive soprattutto nelle zone periferiche della provincia jonica.

Un’azienda autorizzata per la raccolta, il trasporto ed lo smaltimento di rifiuti speciali violava puntualmente le normali procedure previste dalla vigente normativa e con continuità sversava materiale di risulta, proveniente soprattutto da scarti di demolizioni edilizie, nelle zone periferiche di San Giorgio , Faggiano e Statte.

Il titolare dell’azienda, come dimostra il video per giustificare la sua attività, con un altro mezzo, saltuariamente trasportava altri rifiuti speciali presso le cave autorizzate alla loro raccolta, ottenendo regolari ricevute per lo smaltimento di rifiuti.

Accertate almeno cinque zone rurali, tutte di proprietà privata , interessate dall’illecita attività dei denunciati.

Per il titolare della società di smaltimento rifiuti e tre suoi familiari è scattata la denuncia per gestione di rifiuti non autorizzata e per inquinamento ambientale.

Correlati

Commenta l'articolo: