Taranto: Revoca nomina assessore Tacente

“Avendo preso atto di un certo dissenso politico del gruppo Puglia Popolare nel corso dei recenti lavori del Consiglio Comunale, per altro su materie ritenute dirimenti per l’Amministrazione comunale, perché riferibili a iniziative che hanno a che fare con l’esigenza che esprimono quotidianamente i cittadini di legalità e decoro, il Sindaco Rinaldo Melucci ha ritenuto di dover, suo malgrado, revocare in data odierna la nomina dell’Assessore Anna Tacente, in quota al citato gruppo consigliare.

La coerenza della maggioranza intorno agli aspetti programmatici è ciò che rende spedita e forte l’azione dell’Amministrazione comunale: Taranto non merita alcuna confusione o ritardo nell’applicazione dei traguardi ormai fissati con la comunità.

Alla dott.ssa Tacente il ringraziamento senza riserve per l’importante lavoro portato a termine presso la Direzione Ambiente. Ai consiglieri comunali del gruppo Puglia Popolare resta la disponibilità a recuperare un ordinato e proficuo dialogo con le forze di maggioranza.”

Nota di Palazzo di Città.

