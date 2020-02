Indotto, incontro ArcelorMittal – sindacati

Comunicato delle segreterie Fim- Fiom – Uilm. “In data odierna si è tenuto (nello stabilimento di Taranto) un incontro su richiesta delle organizzazioni sindacali e ArcelorMittal in merito al tema aziende dell’indotto e stato avanzamento pagamenti. L’azienda ha comunicato ai sindacati che tra la fine del mese di Gennaio 2020 ed inizio Febbraio, sono stati pagati 20 milioni di scaduto, a questa cifra vanno aggiunti ulteriori 6 milioni in pagamento tra la settimana corrente ed entro e non oltre la prossima.

Vista la questione importante che attiene l’interlocuzione diretta, le stesse organizzazioni sindacali hanno chiesto ed ottenuto l’istituzione di un numero dedicato 0994812983 su Taranto che sarà attivo a partire dalla giornata del 06/02/2020 dalle ore 09:00 alle 13:00 e che rappresenterà l’interfaccia diretta tra azienda ArcelorMittal ed aziende appaltatrici.

Nonostante le rassicurazioni ricevute, come Fim, Fiom e Uilm abbiamo ribadito con forza che tale situazione non può essere scaricata, così come sta avvenendo, solo e soltanto sui lavoratori che pagano i continui disagi economici subendo le inadempienze sia di ArcelorMittal che delle imprese appaltatrici.”

Nel corso dell’incontro, l’Ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, inoltre, ha dichiarato che da parte dell’azienda c’è “volontà di rimanere”.

